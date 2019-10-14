يؤجر شقة لا يملكها مقابل 110 آلاف درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً عن العمل (35 عاماً) خليجي الجنسية إلى محكمة الجنايات في دبي بتهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة ملكية عقار منسوب صدورها لدائرة الأراضي والأملاك بدبي وتزوير محرر رسمي عبارة عن نموذج عقد إيجار، والاستيلاء على مبلغ 110 آلاف درهم من أحد الأشخاص من الجنسية العربية.

ووفقاً لتفاصيل الواقعة اعترف المتهم بالتهم الموجهة إليه أمام النيابة حيث قام بالنصب والاحتيال على شخص من الجنسية العربية 55 عاماً يعمل مصوراً، بأن ادعى ملكيته لشقة في منطقة المارينا ويرغب في تأجيرها وسلم المجني عليه شهادة ملكية مزورة وتحصل منه على مبلغ 110 آلاف درهم على شيكين، وأفاد المجني عيله في شهادته أنه قرأ إعلاناً على أحد مواقع التسويق العقاري على الانترنت عن شقة للإيجار ببناية في منطقة المارينا وبالتواصل على الرقم الثابت بالإعلان أجابه أحد الأشخاص وأقر بأن الشقة عائدة لمديره، وقد اتفق معه على سعر إيجارها، وتوجه بنفسه للشقة لمعاينتها، ولم يكن أحد بداخلها، وبعدها تواصل معه المتهم مدعياً بأنه مالك الشقة واتفق معه على لقاء حتى يسلمه شهادة الملكية للعقار، وعندما اطلع على الشهادة اعتقد أنها صحيحة كونها كانت ملونة وعليها اسم المتهم كمالك للشقة، فوقع على عقد الإيجار وسلم المتهم شيكين بالمبلغ المتفق عليه، وبعدها أخبره المتهم أنه سيقوم بصيانة الشقة وتسليمه مفاتيحها بعد ذلك وبعد مرور فترة زمنية تواصل مع المتهم إلا انه لم يجب على الهاتف، فتوجه إلى الشقة مرة أخرى ليكتشف أنها عائدة لشخص آخر وأن شهادة الملكية مزورة فقام بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه.