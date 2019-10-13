يستعمل هوية صديقه لحجز غرفة فندقية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أصدرت جنايات دبي، أمس، حكماً بحبس آسيويين ثلاثة أشهر، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، أدينا بتسهيل واستخدام بطاقة هوية، أحدهما في حجز غرفة فندق، ثم الامتناع عن دفع الفاتورة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول استخدم بطاقة هوية صديقه، الذي يحمل نفس جنسيته في حجز واستئجار غرفة بأحد الفنادق لعدة أيام، ترتب عليها فاتورة بحوالي 4 آلاف درهم، ثم امتنع عن الدفع، وتم استدعاء الشرطة، وبحضور الشرطي، تم التدقيق على هوية المتهم الأول، الذي أتم الحجز بها، فاكتشف أنها تعود لشخص آخر (صديقه)، وبسؤاله عن صاحب الهوية، أكد أنه هو نفسه، وأنه على أتم استعداد لتوقيع نفس توقيع صاحب الهوية، وتم ضبطه، وأثناء اصطحابه إلى مركز الشرطة، لاحظ الشرطي وجود سيارة متوقفة خلف الفندق، وبسؤال المتهم الثاني، تبين أنه هو صاحب بطاقة الهوية الأصلي، واعترف أنه أعطاها لصديقه ليقوم بحجز الغرفة في الفندق، فألقى القبض عليه.