شرطة دبي تنقل طفلتان ضحيتا حادث مروري في صلالة وتتكفل بعلاجهما

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي جهودها الإنسانية تجاه المجتمع، لتتبنى اليوم حالتين إنسانيتين من أسرة واحدة، كانتا ضحية حادث مأساوي وقع في مدينة صلالة بسلطنة عُمان الشقيقة، أثناء قضائهما إجازة مع الأسرة، حيث تكفلت شرطة دبي بنقلهما جوا إلى مستشفى راشد في الدولة لاستكمال العلاج.

وتفصيليا، قال المقدم الدكتور محمد حسن الجناحي، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، إن عددا من الأقارب من أسرة واحدة كانوا يستقلون سيارة أثناء قضائهم إجازة في صلالة، وفي طريق وعر، فقد السائق السيطرة على السيارة لتتدهور بهم وتودي بحياة 3 أشخاص، فيما تم نقل 3 فتيات إلى مستشفى السلطان قابوس في سلطنة عُمان الشقيقة.

وأوضح المقدم الجناحي أن اثنتين من الفتيات كانت حالتهما الصحية تسمح بنقلهما إلى مستشفى راشد لاستكمال العلاج، وهما طفلتان تبلغ إحداهما من العمر 9 سنوات ويعمل والدها في شرطة دبي، فيما الأخرى تبلغ من العمر 15 عاما ويعمل والدها في شركة خاصة، لافتا إلى أن شرطة دبي لا تدخر جهودا في تبني الكثير من الحالات الإنسانية دون الاكتراث إن كانت جزءا من الكادر الوظيفي لها أم لا، إيمانا منها بمسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية، واضعة "إسعاد المجتمع الداخلي والخارجي" ضمن توجهاتها الاستراتيجية الثلاث.

وبيّن المقدم الجناحي أن الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى، فيما ما زالت ذو الـ15 عاما تتلقى العلاج، مؤكدا أن شرطة دبي مستمرة في دعمها وتتابع الحالة عن كثب، موجهاً شكره إلى الإدارة العامة لأمن المطارات ومجلس السعادة والإيجابية، لحرصهم على تقديم المساعدة وزيارتهم للطفلتين في المستشفى بغرض إسعادهما ودعمهما في فترة العلاج.