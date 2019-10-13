شرطة أبوظبي تنقل جواً مواطنين أصيبا في حادث مروري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، مواطنين، إلى مستشفى المفرق في أبوظبي، بعد تعرضهما لإصابات بليغة إثر حادث تدهور مركبة في منطقة مزارع الوثبة.

وتلقت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، حيث أقلعت الطائرة المروحية على الفور لتسعف المصابين وتنقلهما إلى المستشفى، ووفرت لهما الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقلهما، إلى مستشفى المفرق لاستكمال العلاج.

يذكر أن إدارة طيران شرطة أبوظبي تنفذ العديد من المهام الإنسانية والمجتمعية المتخصصة، المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف، والبحث والإنفاد والتــصوير الجوي ومراقبة الطرق وغيرها، بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.