إحالة بائع مياه تحرش بطفلة للنيابة العامة بدبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي بائعاً من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلة بالإكراه، حيث استغل براءتها وضعف إدراكها.

وأفادت وقائع القضية أن المتهم الذي يعمل بائعاً في شركة تعبئة وبيع عبوات المياه ويقوم بتوزيعها على الشقق، استغل وجود طالبة من الجنسية الآسيوية (14 عاماً) بمفردها في شقتها وراودها عن نفسها وتحرش بها بحجة عدم سداد والدها مبلغ 100 درهم قيمة ما اشتراه من عبوات المياه.

وجاء في أوراق القضية في أولى جلساتها، أمس، أن المجني عليها والتي تبلغ (14 عاماً) وأثناء ما كانت بالمنزل وحدها سمعت صوت جرس الباب نظرت من خلال «العين السحرية» في الباب، وعندما وجدته هو نفسه الشخص الذي اعتاد توصيل المياه إلى شقتهم فتحت له، وعند دخوله أصر على وضع إحدى العبوات على مبرد المياه بنفسه، وبعد ذلك طلب منها كأساً من الماء فأحضرته له وعندها بدأ يتحرش بها وأمسك يدها وكان ينظر إليها بنظرات مريبة، فخافت منه وصرخت عليه ليخرج من الشقة فأخبرها أن والدها لم يقم بتسديد مبلغ 100 درهم مقابل ما اشتراه من عبوات المياه قبل ذلك، وألمح إليها بأنه على استعداد أن يسدد المبلغ مقابل السماح له بالاقتراب منها وتقبيلها لكنها عاودت الصراخ عليه ورفضت أخذ المبلغ وطلب منها رقم هاتفها إلا أنها استمرت في الصراخ عليه فغادر الشقة، وفور مغادرته قامت بالاتصال بوالدتها وأخبرتها بالواقعة التي أبلغت بدورها الشرطة وألقي القبض على المتهم الذي اعترف بكل التفاصيل.