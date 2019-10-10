انخفاض وفيات الحوادث المرورية خلال 9 أشهر بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهدت عجمان خلال الأشهر الـ 9 الماضية وقوع 274 ألف حادث مروري بسيط، وبلغ عدد الحوادث الجسيمة 128حادثاً جسيماً، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي وقوع 283 ألف حادث مروري، منها 146 حادثاً جسيماً.

وتشير الإحصاءات إلى انخفاض نسبة وفيات الحوادث المرورية بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، وانخفاض الحوادث الجسيمة بنسبة 12%، وسحب 411 رخصة قيادة وحجز 4208 مركبات مخالفة للأنظمة والقواعد المرورية.

ثمرة جهود

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان لـ«البيان»: إن انخفاض نسبة وفيات الحوادث المرورية خلال الأشهر الـ 9 الماضية جاء ثمرة جهود الشرطة في نشر الثقافة والتوعية المرورية وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق السلامة لكل مستخدمي الطريق.

وأفاد بأن عدد الوفيات بلغ 12 حالة وفاة، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي وقوع 15 حالة وفاة، وتشير الإحصائية المرورية الصادرة عن شرطة عجمان إلى انخفاض في معدل الحوادث الجسيمة بنسبة 12 % وبعدد 18 حادثاً جسيماً عن العام الماضي، وهذا مؤشر إيجابي يبين الجهود التي تبذل لوقف نزيف الدماء على الطرقات.

تكثيف التوعية

وأكد القائد العام لشرطة عجمان اهتمام وحرص الشرطة على تكثيف برامج التوعية المرورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة عجمان، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة للمزيد من نشر التوعية لشرائح المجتمع المختلفة وبلغات متعددة، إضافة إلى تنفيذ مبادرات تعزز السلامة المرورية.

وأكد أن الهدف من برامج التوعية الحد من الحوادث البليغة التي يروح ضحيتها زهرة شباب الوطن، مشيراً إلى زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة علي الطرقات، لافتاً إلى أن مؤشرات الإحصائية المرورية الخاصة بالحوادث خلال الأشهر الـ 9 الماضية تفيد أن هنالك ارتفاعاً في نسبة الوعي بين مستخدمي الطريق.

وذكر أن الأشهر الـ 9 الماضية شهدت وقوع 59 حادث دهس، بينما نفس الفترة من العام الماضي شهدت وقوع 72 حادث دهس، وذلك بنسبة انخفاض تصل إلى 18% عن العام الماضي وبفرق 13 حادث دهس.

ولفت إلى أن غالبية الحوادث التي وقعت حدثت بسبب عدم الالتزام بالمسار المخصص والتجاوز الخاطئ للطريق، إضافة إلى عدم الانتباه خلال القيادة وعدم ترك المسافة الكافية للمركبة الأمامية، كما أشار إلى أن السرعة الزائدة كانت دائماً هي السبب الرئيسي لوقوع حوادث الدهس.

وعن عدد الإصابات التي وقعت خلال الأشهر الـ 9 الماضية جراء الحوادث المرورية أشار إلى حدوث 166 إصابة نتيجة الحوادث الجسيمة والبسيطة، بينما شهدت ذات الفترة من العام الماضي حدوث 176 إصابة، وذلك بانخفاض عدد الإصابات بنسبة 6% عن العام الماضي وبعدد 10 إصابات.

المخالفات الحضورية

وعن عدد المخالفات الحضورية أفاد بأنه تم تسجيل 46 ألف مخالفة سير حضورية، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تحرير 59 ألف مخالفة سير حضورية، وانخفاض عدد المخالفات الحضورية بعدد 12729 مخالفة وبنسبة 21% عن العام الماضي، وأرجع الأمر إلى زيادة التزام غالبية قائدي المركبات بقوانين السير والمرور والإرشادات الرامية إلى تحقيق السلامة المرورية على الطرقات.

البرامج التقنية

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا الداخلية لشرطة عجمان، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من الضباط ومديري الإدارات بشرطة عجمان، بقاعة التميز بمبنى معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة عجمان.

تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة أبرز المبادرات الجديدة المستحدثة في مجال التحول الذكي والأنظمة الإلكترونية لتعزيز التواصل، كما تم مناقشة تعزيز نتائج مؤشرات الأداء، وإنجازات المشاركة في جائزة عجمان لإدارة المشاريع والمبادرات الحكومية.