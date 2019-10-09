خليجي يقتحم غرفة فتاة أوروبية ويحاول هتك عرضها

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي زائراً خليجياً (21 عاماً) إلى الجنايات بتهم هتك العرض بالإكراه وانتهاك حرمة ملك الغير، وتعاطي المشروبات الكحولية.

وتفصيلاً أفادت تحقيقات النيابة أن بلاغاً ورد إلى الشرطة من إحدى الفتيات من الجنسية الأوروبية تفيد فيه بقيام اثنين من الجنسية الخليجية باقتحام غرفتها في أحد الفنادق بدبي، مع اثنتين من صديقاتها، وأن المتهم دخل الغرفة عنوة وقام بإعداد القهوة وكأنه في غرفته أو منزله، وأخذ يتبادل معهن الحديث عن جنسيتهن وماذا يفعلن، ثم قام بمحاولة هتك عرض المجني عليها، فيما حاولت الشاهدتان إبعاده إلى خارج الغرفة، وبالفعل قامتا بذلك، إلا أن المتهم عاد بعد ساعتين ودق جرس الغرفة وحاول الدخول برفقة صديقه مرة أخرى، إلا أنهن تمكنّ من إبعادهما، واتصلن بالشرطة في اليوم التالي.

وأكدت التحقيقات اعتراف المتهم بقيامه برفقة صديقه باقتحام الغرفة موقع البلاغ ومحاولة هتك عرض المجني عليها نتيجة تعاطيه المشروبات الكحولية مع صديقه الذي سافر بعد الواقعة بساعات وقبل وصول الشرطة.