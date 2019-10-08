النيابة تحيل خليجياً إلى القضاء بتهمة حيازة 1 كلغم حشيش

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي أربعينياً خليجي الجنسية إلى محكمة الجنايات لتورطه في قضية ترويج مخدرات تزن نحو (كيلوغرام) ووجهت له تهمة الحيازة بقصد الترويج والمعاقب عليها في القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما شددت النيابة على معاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبسه.

ووفق تحقيقات النيابة أفاد شاهد الإثبات أنه وردت معلومات موثوقة المصدر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخصاً من الجنسية الآسيوية متواجد في إحدى الدول القريبة يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة وبالتحديد مخدر الحشيش وبعض المؤثرات العقلية وسيقوم بتسليمها لـ (المتهم )عن طريق إرسالها عبر (موقع محدد) في إحدى إمارات الدولة ليقوم بدوره بترويجها على المتعاطين مقابل مبالغ مالية وبناء عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تم إعداد كمين لإلقاء القبض على المتهم في حالة تلبس، حيث توجه مجموعة من أفراد مكافحة المخدرات إلى شارع الإمارات بعد أن استجدت لهم معلومات بأن المتهم سيتواجد هناك بالقرب من محطة بترول بداخل سيارة مرسيدس بيضاء وتم مشاهدة المتهم من أفراد الكمين ومتابعته وهو يتوقف عند إحدى إشارات المرور ثم ترجل من مركبته والتقط شيئاً من تحت العامود ثم عاد إلى مركبته وواصل طريقه، فيما كان أفراد الكمين يلاحقونه، حيث توجه إلى إمارة عجمان وتوقف في مسجد هناك وكان يحمل كيساً ثم سار إلى الباحة الخلفية للمسجد ولحقه أفراد المداهمة وتم إلقاء القبض، حيث أخفى الكيس تحت لوح خشبي وبتفتيش الكيس تبين وجود أوراق كربونية زرقاء بها مادة سوداء لها المظهر المعروف لمخدر الحشيش فتم التحفظ على المادة والقبض عليه.