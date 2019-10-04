يكفل 3 آسيويين دون علمه

المصدر: دبي- شيرين فاروق

فوجئ مواطن بأن 3 من الجنسية الآسيوية على كفالته، دون أن يكون قد قام باستقدامهم أو على صلة بهم من قبل.

وذلك بعد أن تلقى اتصالاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يفيد بوجود شخص على ملفه الشخصي، وعندما توجه إلى هناك، تبين وجود اثنين آخرين لا يعلم عنهما أي شيء، ولم يسبق له أن كفل أشخاصاً بهذه الأسماء التي تم تزويده بها، وتبين وجود تفويض مزور عليه توقيعه، وقام بفتح بلاغ بالواقعة.

وأحالت نيابة دبي اثنين من المتهمين، وآخرين هاربين، لمحكمة الجنايات، بعد أن تبين بالأدلة قيامهم بالتزوير في محرر رسمي.

ولفت شاهد الإثبات، إلى أنه ألقي القبض على متهمين آسيويين، واعترف الأول بتقديم تفويض مزور منسوب للمُبلغ، لاستخراج تأشيرة، بمساعدة المتهم الثاني.