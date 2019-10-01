خُصم من راتبه الشهري فسرق ممتلكات الشركة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

لم يجد عامل عربي طريقة بعد خصم جزء من راتبه الشهري إلا سرقة جزء من ممتلكات الشركة التي يعمل بها، بمساعدة أحد الأشخاص من نفس الشركة عن طريق الحيلة، كما اعتدى على الحارس الذي كان يعمل في موقع الإنشاء بعد محاولته إيقاف السيارة المحملة بالمسروقات.

وأحالت النيابة العامة 3 أشخاص من الجنسية العربية إلى الجنايات، حيث أسند للمتهمين الأول والثاني تهمة السرقة، والمتهم الثالث المشاركة الإجرامية.

وبرر المتهم الأول قيامه بالسرقة أنه تم خصم جزء من راتبه الشهري، وأنه اتفق مع أحد تجار الخردة على شراء سقالات تعود للشركة بقيمة 37 ألف درهم، والذي حضر بدوره إلى موقع الواقعة وقام بتحميل البضائع على سيارة «بيك اب». فيما قام المتهم الأول بإلهاء الحارس وطلب منه شراء بعض الأغراض من البقالة القريبة من الموقع. إلا أنه عند عودته لاحظ وجود السيارة التي كانت على وشك مغادرة المكان، وحاول منعها إلا أن المتهم الثاني اعتدى عليه بالضرب، وبناء عليه قام بالاتصال بالشرطة التي ألقت القبض على المتهمين.