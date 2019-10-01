بـ «مفك براغي».. عصابة أوروبية تسرق فيلا في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي عصابة أوروبية مكونة من 3 أشخاص (قدموا إلى الدولة بتأشيرة زيارة) إلى محكمة الجنايات بعد اعترافهم بسرقة محتويات فيلا في جزيرة النخلة تعود لأحد الأشخاص من الجنسية العربية، باستخدام «مفك براغي» ليلاً، حيث استولوا على 3 هواتف متحركة ومحافظ رجالية ونسائية تحتوي على 8 آلاف درهم وجهاز ألعاب بقيمة 1763 درهماً.

وأورد تقرير الأدلة الجنائية التخصصية عند معاينة موقع الحادث أن الباب الرئيسي للفيلا وجد سليما وبحالة غلق، كذلك باب الصالة الكبرى الذي يفتح على الفناء الخلفي عثر على آثار ضغط يمكن حدوثه نتيجة إدخال آلة معدنية مثل المفك، كما وجد آثار الفتح عنوة على باب المجلس المؤدي إلى الممر الجانبي الأيمن.

وأفاد المجني عليه (عربي ويحمل جوازاً أمريكياً) أنه فوجئ الساعة الثامنة من صباح يوم الواقعة بحدوث سرقة في الفيلا التي يقطن بها في الطابق الأرضي، وأن جميع المسروقات كانت في المطبخ باستثناء جهاز الألعاب الذي كان يوجد في إحدى الغرف في الطابق الأرضي وعليه تم إبلاغ الشرطة.

فيما أكد تقرير الأدلة الجنائية أنه عثر على بصمة المتهم الثاني على زجاج باب الصالة الثاني للفيلا وأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه، واعترف بقيامه بالسرقة من الفيلا موضوع الدعوى بمشاركة اثنين آخرين من نفس جنسيته، حيث توجهوا في نفس يوم الواقعة بسيارة أجرة إلى جزيرة النخلة ومعهم مفك براغي وعتلة حديدية تم إحضارها بغرض السرقة ووقع الاختيار على الفيلا والقيام بعملية السرقة.