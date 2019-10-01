شرطة عجمان تحجب 16 موقعاً لترويج المخدرات

المصدر: ■ عجمان - البيان

كشف العقيد سيف خليفة المهيري، مدير إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة عجمان، أن الدوريات الإلكترونية بشرطة عجمان تمكنت من حجب 16 موقعاً إلكترونياً خلال عام ونصف العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات بالوصول إلى أعلى درجات الأمن ومكافحة المخدرات بشكل ريادي مستدام.

وأشار العقيد المهيري إلى أن مروجي المخدرات في هذه المواقع الإلكترونية يحتالون للترويج عبر تغيير الأسماء وإعطائها أسماء رمزية تشبه الحقيقية تُبعد الشبهة والشك، إلا أن خبرة وحنكة رجال مكافحة المخدرات من خلال الدوريات الإلكترونية للبحث ومتابعة المواقع المشبوهة في الترويج لأي مواد مخدرة، مكنتهم من محاصرة هذه المواقع وضبطها، والعمل على حجبها بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن الإدارة تعمل بجهد كبير ومستمر وتوظف كل الإمكانيات المتاحة لمكافحة الترويج للمخدرات أو تعاطيها في الإمارة والتوعية ضد استخدامها، ودعا الجمهور إلى التعاون مع الشرطة في مكافحة المخدرات من خلال التبليغ عن أي مواقع إلكترونية أو حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي يشتبه بترويجها أي مادة مخدرة.