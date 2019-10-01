8 وفيات في حادث تصادم حافلة وشاحنة في دبي

المصدر: دبي - البيان

توفي 8 أشخاص وأصيب 6 آخرون بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة في حادث اصطدام بين «ميني باص» وشاحنة، وقع صباح أمس، في الوقت الذي تعاملت فيه «إسعاف دبي» بالسرعة المطلوبة في نقل الحالات البليغة إلى قسم الطوارئ في مستشفى راشد.

تفاصيل

وقال العميد سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات بشرطة دبي، يفيد بوقوع حادث اصطدام في الساعة الرابعة والنصف من فجر أمس، بين مركبة من نوع «ميني باص» وشاحنة، على شارع الشيخ محمد بن زايد، مقابل مردف سيتي سنتر بالاتجاه إلى الشارقة.

وأوضح أن الحافلة من نوع (ميني باص)، اصطدمت من الخلف بشاحنة كانت متوقفة على كتف الطريق في الجهة اليمنى من شارع الشيخ محمد بن زايد، الأمر الذي أدى إلى انحشار المركبة تحت الشاحنة، أسفر عنه وفاة 8 أشخاص، وإصابة 4 ركاب بإصابات بليغة، واثنين بإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى راشد.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ، سارعت الدوريات المرورية بالانتقال إلى مكان الحادث، وقامت بتنظيم حركة السير والمرور، لتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث، للقيام بمهامها، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، تجنباً لتكدس المركبات في موقع الحادث، فيما انتقل إلى مكان الحادث مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه. وعن وجود عدد كبير من الوفيات والمصابين في الحادث، ذكر مدير الإدارة العامة للمرور، أن الحافلة كانت تقل (13) شخصاً، بما فيهم السائق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات البليغة.

نقل المصابين

من جهته، أكد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الذي انتقل إلى موقع الحادث فور علمه، أن فرق الإسعاف وكوادر إدارة الأزمات والكوارث، هرعت إلى مكان الحادث خلال دقائق معدودة، حيث تم التعامل بالسرعة المطلوبة في نقل الحالات البليغة إلى قسم الطوارئ في مستشفى راشد.

وقال رئيس شعبة إسعاف ديرة فارس البردان، الذي انتقل إلى مكان الحادث، برفقة المدير التنفيذي، إن تجاوز السرعة المقررة، يعد أحد المسببات لحوادث السير، إضافة إلى الإهمال، وعدم الانتباه والانشغال بالحديث في الهاتف المحمول، لافتاً إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تتعامل مع البلاغات بكل جدية، ولها خطط محددة، ومراحل معينة تطبقها في كل الأحوال يحكمها في كل الظروف سرعة الاستجابة، ورعاية المريض ما قبل المستشفى.

وأوضح أنه بمجرد استقبال البلاغ فجر أمس، تحركت فرق الإسعاف في 5 مركبات إسعافية، إضافة إلى مستجيب العناية المركزة، ليكون الجميع على أهبة الاستعداد للانتقال والمساهمة في علاج ونقل المصابين، بمتابعة من مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة، مشعل جلفار، ورئيس قسم الإسعافات الطارئة، جمعة البلوشي، والمناوب.

وأعرب ابن دراي عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الحوادث، ودعا جميع السائقين ومستخدمي الطرق، إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد السير والمرور، وتجنب السرعة، وعدم الانشغال أثناء القيادة، كما أبلغ بن دراي تعازيه لذوي وأسر المتوفين، سائلاً المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.