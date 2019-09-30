شرطة عجمان تحاصر مروجي المخدرات وتحجب 16 موقعاً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف العقيد سيف خليفة المهيري مدير إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة عجمان أن الدوريات الالكترونية بشرطة عجمان تمكنت من حجب 16 موقعاً إلكترونياً خلال عام ونصف بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات بالوصول إلى أعلى درجات الأمن ومكافحة المخدرات بشكل ريادي مستدام.

وأشار سعادته إلى أن مروجي المخدرات في هذه المواقع الالكترونية يحتالون للترويج عبر تغيير الأسماء وإعطائها أسماء رمزية تشبه الحقيقية تُبعد الشبهة والشك، إلا أن خبرة وحنكة رجال مكافحة المخدرات من خلال الدوريات الإلكترونية للبحث ومتابعة المواقع المشبوهة في الترويج لأي مواد مخدرة، مكنتهم من محاصرة هذه المواقع وضبطها، والعمل على حجبها بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن الإدارة تعمل بجهد كبير ومستمر وتوظف كل الإمكانيات المتاحة لمكافحة الترويج للمخدرات أو تعاطيها في الإمارة والتوعية ضد استخدامها، ودعا سعادته الجمهور إلى التعاون مع الشرطة في مكافحة المخدرات من خلال التبليغ عن أي مواقع إلكترونية أو حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي يشتبه بترويجها لأي مادة مخدرة.

