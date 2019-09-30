بالفيديو.. روبوت لمكافحة الحرائق بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي تجربة للربوت "اللوف 60" لمكافحة الحرائق بنظام التحكم عن بعد.

ويستخدم الربوت لإخماد أنواع من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق ومواقف السيارات المغلقه بتحريكه عن بعد.

وتمت التجربة في ميدان شركة جاهزية وذلك للوقوف على أفضل المنتجات والأجهزة من مختلف الصناعات التي تخدم عمل رجال الإنقاذ والإطفاء.

حضر التجربة اللواء الركن طيار على محمد مصلح الأحبابي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والعميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني أبوظبي والمختصين من الجهات المعنية.

يعمل بنظام التحكم عن بعد ..دفاع مدني أبوظبي يجري تجربة لربوت "اللوف 60" لمكافحة الحرائق#شرطة_أبوظبي#أخبار_شرطة_أبوظبيhttps://t.co/ZGgLm85kC7 pic.twitter.com/AeHKxde82P — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 30, 2019