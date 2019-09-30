ينتحلان صفة وظيفة عامة ويستوليان على 200 ألف درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العام في دبي، شخصين من الجنسية الآسيوية إلى الجنايات، بتهمة انتحال صفة وظيفة من الوظائف العامة، والسرقة بالإكراه، والاستيلاء على مبلغ 200 ألف درهم من شخص يعمل بستانياً.

وأشار المجني عليه في التحقيقات، أنه أثناء خروجه من منزله في منطقة هور العنز في دبي، وبحوزته كيساً شفافاً يحتوي على 200 ألف درهم، كان ينوي إيداعها في البنك، متوجهاً ناحية مركبته، وبانتظاره أحد أصدقائه، وبمجرد جلوسه في المركبة، فوجئ بأربعة أشخاص، من بينهم المتهم المقبوض عليه، وشخص من الجنسية الأفريقية، قاموا بإمساكه من يده، ومسك الشاهد (صديق المجني عليه)، بعد أن ادعوا أنهم من رجال التحريات، حيث عرض عليه أحدهم قيداً حديدياً، وكان المتهم المقبوض عليه يحمل جهازاً لاسلكياً، والآخر يحمل جهازاً آخر، واقتادوه مع صديقه داخل سيارة تعود إليهم، وادعوا أنه مشتبه به في قضية مخدرات، وسوف يقومون باقتياده إلى مركز الشرطة، وحينها قام سائق المركبة بأخذ هويته وهوية صديقه، وهواتفهما.

وأفاد المجني عليه بأنه شك في الأمر، وبعدها بدقائق توجهوا إلى منطقة رملية، وسحبوه خارج المركبة، وسحبوا صديقه كذلك.