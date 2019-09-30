سنة حبساً لأوروبية اعتدت على 4 من عناصر الشرطة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

عاقبت محكمة جنايات دبي، أمس، زائرة من الجنسية الأوروبية، بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعد إدانتها في واقعة اعتداء على 4 من رجال الشرطة، أثناء توقيفها في أحد مراكز الشرطة.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أقر المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة في دبي، أن المتهمة كانت في التوقيف في الطابق العلوي من مقر مركز شرطة البرشاء، وفوجئت إحدى المجني عليهم (شرطية 22 عاماً)، بنزول المتهمة إلى الدور الأرضي، مخالفة القانون واللوائح، فطلبت منها المجني عليها أن تصعد إلى الطابق العلوي، حيث التوقيف، فرفضت المتهمة، وثارت، وسبت المجني عليها بعبارة خادشة للحياء، وركلتها في بطنها، وكان ذلك في حضور المجني عليها الثانية، والتي حاولت تخليص زميلتها من يد المتهمة، فأمسكت المجني عليهما «الشرطيتين» من شعرهما، إلى أن حضر أحد زملائهما من الرجال، وقام بتخليصهما وإبعاد المتهمة عنهما، لكنها أثناء ذلك اعتدت بالضرب والسب على الشرطي وزميل رابع له.