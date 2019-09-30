«الاتحادية العليا» ترفض طعن إعدام متهم قتل شخصاً عمداً

المصدر: أبوظبي - البيان

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم شاب ضد حكم صدر بإعدامه قصاصاً، بعد إدانته بقتل شخص عمداً باستخدام سكين، إثر مشاجرة بينهما، مؤكدة توافر القصد الجنائي بحق المتهم في ارتكاب الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بتهمة أنه قتل عمداً وعدواناً شخصاً بأن طعنه بآلة حادة (سكين)، مطالبة بمعاقبته، حيث قضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بإدانة ومعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليه عمداً، على أن ينفذ الحكم بحضور ولي الدم أو من يمثله شرعاً وقانوناً. استأنف المتهم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت برفض الاستئناف وتأييد حكم الإعدام.