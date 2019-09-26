شرطة أبوظبي تحذر من أساليب جديدة للنصب الهاتفي

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة الحذر من المحتالين والنصابين الذين يستخدمون أساليبهم المغرية للنصب والاحتيال عليهم عبر الهاتف أو الإنترنت عموماً لافتة إلى ضرورة الانتباه بعدم التعامل مع الأرقام الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات المالية الشخصية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفي مريب، واتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية، والتأكّد من مصدرها.

وحثت مستخدمي الهواتف المتحركة إلى ضرورة عدم الانقياد وراء الخدع التي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها، حيث بيّنت بلاغات عديدة بأنها جوائز وهمية تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في "شبكة معقدة" من الاتصالات و الرسائل الهاتفية الخادعة، والتي تنتهي باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي .

وحذرت الجمهور من اساليب خادعة يقوم بها المحتالون بإرسال رسائل نصية او عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الواتس اب بغرض الاحتيال بحظر بطاقة الصراف الآلي لعميل البنك لعدم قيامه بالتحديث ومطالبته بالتواصل مع رقم هاتف غريب للقيام بالتحديث بالشكل الصحيح مما يتيح للنصابين التعرف على بياناته والاحتيال عليه.

ودعت الجمهور للتعاون مع الشرطة في تعزيز الوعي المجتمعي للتصدي للنصب الهاتفي وتحذير العملاء من عدم مشاركة أي معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات والبطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصي (PIN) ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات.

ولفتت إلى الحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه الآفة التي تتطلب الحذر والحكمة في التعامل معها مشيرة إلى تنفيذها حملة تحت شعار خلك حذر تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة وشملت المجالس المجتمعية والتوعية عبر أجهزة الصراف الآلي وخطبة الجمعة وشارك فيها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب النشر بمنصات التواصل الاجتماعي في شرطة أبوظبي ومختلف وسائل الإعلام وتوزيع كتيبات التوعية وإرسال الرسائل النصية ومحاضرات التوعية وغيرها