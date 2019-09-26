آسيوي يزوّر محررات رسمية للحصول على بطاقة ائتمانية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي سائقاً من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في ختم جهة حكومية واستعماله والتزوير في محرر رسمي والشروع في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير بعدما تبين قيامه بتزوير ختم عائد إلى إحدى الجهات الحكومية في دبي وشهادة راتب غير صحيحة تثبت حصوله على راتب شهري بقيمة 16 ألفاً و575 درهماً بوظيفة مهندس كهربائي، كما قام بتزوير صفحة الإقامة في جواز سفره.

وأشارت النيابة أن شاهد الإثبات الذي يعمل في البنك المشتكي أفاد أنه حصل على كل الأوراق المطلوبة من المتهم وبالتدقيق عليها تبين عدم صحتها وبالتواصل مع الجهة الحكومية التي ادعى المتهم انتسابه بالعمل فيها تبين أنه غير صحيح، وأنه بمواجهة المتهم اعترف بالتهم المنسوبة إليه بمشاركة آخر اتفق معه على اقتسام الأموال والحصول على البطاقة الائتمانية والسحب على المكشوف بقيمة 20 ألف درهم.