حارسا شركة يسهّلان سرقة محولات كهربائية بـ 1.3 مليون

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة في دبي، 5 متهمين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة، بتهمة سرقة 7 محولات كهرباء وأسلاك كهربائية، عائدة إلى الجهة التي يعمل بها المتهمان الأول والثاني، والمفترض أنهما قاما بحراستها، إلا أنهما شاركا المتهمين الثالث والرابع، بالاستيلاء على تلك البضائع، وبيعها للمتهم الخامس، الذي كان على علم أنها متحصلة من جريمة، والتي بلغت قيمتها مليوناً و343 ألفاً و642 درهماً.

وجاءت في تحقيقات النيابة، اعتراف المتهم الثاني الذي يعمل حارساً على ممتلكات شركة كهرباء حكومية، أنه سهّل للمتهمين الثالث والرابع الدخول إلى موقع العمل، وسرقة كابلات وأسلاك نحاسية وقطع ألمنيوم، فيما أفاد شاهد الإثبات الأول، مواطن، ويعمل مهندساً لدى الجهة المتضررة، أنه أثناء معاينة إحدى محطات الكهرباء الكائنة في مدينة دبي الصناعية، بعدما تبين وجود أعطال فيها، اكتشف سرقة 7 محولات وأسلاك كهربائية، فيما أفاد القائم بالضبط، أنه بعد تلقي بلاغ السرقة، تم الانتقال لمعاينة موقع البلاغ، وتم أخذ إذن النيابة لجمع الاستدلالات، وبسؤال الحراس المكلفين، اعترافا أنهما سهّلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على المسروقات، مقابل مبلغ 45 ألف درهم.