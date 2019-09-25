السيطرة على حريق ببرج سكني في منطقة المجاز بالشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

سيطرت قوة الدفاع المدني بالشارقة على حريق متطور نشب مساء أمس الثلاثاء في برج سكني في منطقة المجاز 2، يضم 43 طابقاً، منها 8 مواقف، واحتواء الموقف، وإخماد الحريق تماماً في غضون ساعة واحدة، دون وجود أي إصابات بشرية بين قاطنية، واقتصرت على الأضرار المادية فقط.

وتلقت غرفة عمليات الشرطة بلاغاً عند الساعة 9:41 دقيقة، يفيد بنشوب حريق في أحد الابراج السكنية بمنطقة المجاز، حيث انتقلت على الفور فرق الدفاع المدني بالشارقة، ودوريات الانجاد، والإسعاف الوطني، وغرفة العمليات المتحركة، التي باشرت العمل ميدانياً في دعم وإسناد الفرق والوحدات المشاركة في مسرح الحادث ومتابعة تطوراته، إلى جانب مركز شرطة البحيرة الشامل كجهة اختصاص.

ونجحت الفرق في أخلاء البرج السكني، والمباني المجازر له، من السكان خلال زمن قياسي فيما تابعت الفرق المختصة عملها في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني الأخرى، أو انتقاله إلى الطوابق العليا في ذات البرج السكني، حيث كان الحريق قد اندلع في الطوابق من الخامس إلى العاشر إلى جانب تأثر عدد من الشقق في الطوابق السفلى.

وجرت العمليات الميدانية للتعامل مع الحادث بقيادة فريق من إدارة الطوارئ والأزمات بشرطة الشارقة، بحضور العميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعميد محمد عبدالله العوبد نائب مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء الفريق، بينما قامت إدارة الشرطة المجتمعية بمباشرة عمليات الإيواء وتوفير مقار الإقامة المؤقتة لثمانية عشرة أسرة ممن تأثرت مواقع سكنهم بالحريق من سكان البرج.

وأثنى قائد الحدث على الجهود الكبيرة والعمليات الاحترافية التي مكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعة واحدة منذ اندلاعه، وبزمن استجابة بلغ (ثلاث دقائق ونصف)، إلى جانب العمليات اللوجستية التي صاحبت الموقف، والتي أظهرت مدى ما باتت تتمتع به الفرق والوحدات المختصة من الكفاءة والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، ما يعكس مردود التدريب والتأهيل والخبرات التراكمية المتقدمة التي أصبحت تلعب دوراً بارزاً في نجاح المهام التي تؤكل إليهم.