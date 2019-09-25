حادث تصادم بين حافلة تقل طالبات ومركبات بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى حادث تصادم وقع بين 7 مركبات وحافلة تقل طالبات في نحو الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحاً بعد جسر المقطع، باتجاه الداخل، ونتج عنه إصابة 5 طالبات وصفت بالبسيطة حيث نقلوا للمستشفى وتلقين العلاج اللازم وغادرن إلى منازلهن.

وأرجع المقدم جابر سعيدان المنصوري رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة بإدارة مرور أبوظبي، أسباب الحادث إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والإنشغال بغير الطريق، ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه، والالتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً اليوم ( الاربعاء ) بشأن الحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع وتعاملت مع الحادث على وجه السرعة.