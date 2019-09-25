سيطرة على حريق بمستودع لإطارات السيارات في القصيص

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي بكفاءة ومهنية عالية من السيطرة على حريق اندلع في مستودع لإطارات السيارات في منطقة القصيص، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الشرطة بلاغاً عند الساعة 14:13 يفيد بنشوب حريق في مستودع لإطارات السيارات بمنطقة القصيص «5»، حيث هرع على الفور مركز القصيص كجهة اختصاص، فيما انضمت مراكز الحمرية والكرامة والبرشاء وند الشبا والمزهر كوحدات دعم وإسناد ونجحت في إخلاء المستودع من العاملين فيه قبل مباشرة عمليات مكافحة الحريق والإطفاء الذي امتد إلى احد المستودعات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق بشكل كامل عند الساعة 18:35 وبدء مرحلة التبريد.

وأدار المقدم مطران خليل، مدير إدارة العمليات، المرحلة الأولية من عمليات مكافحة الحريق كقائد ميداني، قبل أن تنتقل القيادة إلى العقيد خبير علي حسن المطوع لحظة انضمامه إلى فرق ووحدات الدفاع المدني في موقع الحادث.