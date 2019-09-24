يستدرجونه في جلسة تدليك ويستولون على 100 ألف درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي 3 سيدات ورجل من الجنسية الأفريقية إلى محكمة الجنايات، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات بعد أن تبين من أوراق الدعوى قيام المتهمين الثلاثة والرابع الهارب بتزوير ختم لجهة حكومية واستخدامها في جواز سفر، إضافة إلى قيامهم باحتجاز أحد الأشخاص بعد استدراجه بحجة الحصول على جلسة تدليك والاستيلاء على محفظته الشخصية التي كانت تضم ألف درهم ومجموعة من البطاقات البنكية وتهديده عبر تصويره بالهاتف معتدين على خصوصيته، والاستيلاء على 99 ألف درهم من حسابه بالقيام باستخدام البطاقات البنكية العائدة للمجني عليه وشراء بضائع بها.