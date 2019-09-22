خلاف على فتاة يقود خليجاً إلى المحاكمة بتهمة القتل

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي شاب خليجي 19 عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في القتل، وذلك لقيامه بتوجيه طعنات نافذة بالسكين لحدث 17 عاماً من نفس جنسيته بسبب خلاف على فتاة، وأفاد المجني عليه في محضر التحقيقات أنه كان برفقة صديقه في أحد المراكز التجارية، وحضر إليهما شخص لا يعرفانه وطلب منهم التوجه برفقته إلى البوابة.

وأوضح أن عند خروجه من بوابة المراكز تفاجاْ بوجود المتهم برفقته 5 أحداث، وعندما بدأ الحديث بادر أحدهم بدفعه عدة مرات، وتدخل صديقه لتفادي وقوع شجار، وحينها طلب المتهم التحدث معه على انفراد، فتوجها إلى أحد الممرات وهناك قام المتهم بتوجيه طعنات بالسكين في خاصرة المجني عليه حتى فقد وعيه ولاذ بالفرار، وعلى الفور قام صديقه بالاتصال بالإسعاف التي حضرت إلى مكان الحادثة وتمكنوا من إسعافه ونقله إلى المستشفى.

وأشار المجني عليه أن الشرطة تمكنت من التعرف على المتهم وضبطه عن طريق الرجوع إلى كاميرات المراقبة التابعة للمركز، وبمواجهة المتهم بالأدلة اعترف بارتكابه الجريمة بسبب خلاف على فتاة كان على معرفة بها.