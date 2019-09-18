«قضاء أبوظبي» تنظر 17 شكوى ضد محامين

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي خلال اجتماعها لشهر سبتمبر الجاري على 17 شكوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على الطلبات الجديدة لقيد 13 مندوباً بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

كما اطلعت على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 11 محامياً مواطناً، وطلبات تجديد قيد ثلاثة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.

وكانت لجنة شؤون المحامين قد عقدت اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من، القاضي عبدالكريم محمد فرعون - محكمة النقض، القاضي سعد عبدالباري- محكمة استئناف أبوظبي، القاضي بوشعيب هجامي- محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة.