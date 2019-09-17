فتاة تستدرج متقاعداً خليجياً إلى شقتها .. فماذا حدث؟

المصدر: دبي ـــ سعيد الوشاحي

تمكنت فتاة آسيوية بالتعاون مع سائق آسيوي من استدراج متقاعد خليجي (64) عاماً تربطها به علاقة غرامية إلى مسكنها وسرقة 24 ألف درهم منه بعد تهديده بالقتل وتوجيه ضربات له في الرأس.

وأفاد المجني عليه في محضر التحقيقات أنه في يوم الحادثة توجه إلى مقر سكن الفتاة، وبعد خروجه من عندها وتوجهه إلى مركبته تفاجأ بالمتهم الثاني يفتح باب سيارته ويجلس خلفه مباشرةً على المقعد الخلفي ووضع سكيناً على رقبته وهدده بالقتل أو يعطيه مبلغاً مالياً.

وأوضح المجني عليه أنه كان بحوزته 400 درهم فعرضها عليه ولكنه طلب مبلغاً أكبر، فعرض عليها محفظته وأخبره أنه لا يملك سوى هذا المبلغ، وفي تلك اللحظة وقعت عين المتهم على البطاقة البنكية فطلب منه التوجه إلى أقرب صراف آلي، فقاد السيارة إلى أن وصل إلى منطقة مواقف فيها عدد كبير من العمال فترجل من السيارة وهرب إلا أن المتهم قام بملاحقته وضربه على رأسه بمقبض السكين حتى فقد وعيه ولم يتدخل أحد الموجودين في المنطقة.

وبعد أن استعاد وعيه أدرك أن المتهم سرق منه مبلغ 24 ألف درهم، وقام على أثر ذلك بإبلاغ الشرطة والتي تمكنت من ضبط المتهمين خارج إمارة دبي، واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة أن قام بارتكاب الجريمة بمشاركة المتهمة الثانية.