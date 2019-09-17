شرطة دبي تتكفل برعاية طفل إلى حين قضاء والديه فترة محكوميتهما

المصدر: البيان الإلكتروني

في بادرة إنسانية ترسخ حقوق الأطفال في نيل حياة كريمة، تكفّلت القيادة العامة لشرطة دبي برعاية طفل آسيوي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوفير العلاج والمسكن والتعليم إلى حين انتهاء فترة محكومية والديه المسجونين في قضايا مالية.

وتفصيليا، قال العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف، إن والدة الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، كانت تقضي فترة محكوميتها في سجن النساء بدبي، عاهدة برعاية الطفل إلى والده، والذي كان بدوره يعاني أيضا من مشاكل مالية أدت إلى الحكم عليه بالسجن، ونظرا لعدم وجود أقارب يعهدون إليهم برعاية الطفل، فقد حرصت شرطة دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير ملجئ له.

وبيّن العميد طارق أن الطفل كان يفتقد إلى أوراق ثبوتية بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها والداه، كما أنه بحاجة إلى علاج فوري لإصابته بمرض جلدي، إضافة إلى تلعثمه في الحديث، وعلى الفور نسق قسم التواصل مع الضحية في المركز مع السفارة الخاصة بهم والجهات المعنية لاستخراج أوراق ثبوتية وجواز سفر له، كما تواصل الفريق مع مستشفى لطيفة لتقديم العلاج للطفل والذي استلزم بقاءه مدة أسبوعين إلى حين تماثله التام للشفاء، ثم تحويله إلى مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال التي اهتمت بتعليمه وتطوير قدراته في النطق والحديث، وحرصت على اصطحابه لزيارة والدته في السجن بصورة دورية.

وأوضح أن والدة الطفل تسلّمته بعد خروجها من السجن، وتعهدت بالاهتمام به ورعايته، وعادت به إلى وطنها، كما أن والد الطفل خرج بدوره من السجن، وتسلم وظيفة جديدة تكفل له ولأسرته حياة كريمة.

وقال العميد إن والدا الطفل وبعد قضاء فترة محكوميتهما، واستلامهما للطفل، جاءا إلى شرطة دبي مقدمان شكرهما الجزيل على البادرة الإنسانية اتجاه طفلهما، مؤكدان أنها المرة الأولى التي يشهدان فيها هذا العطاء اللامحدود عبر خدمات علاجية وتعليمية وقانونية مجانية، مكنتهما من بدء حياة جديدة تكفل لطفلهما الوحيد عيشا كريما.