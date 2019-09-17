شرطة أم القيوين تعثر على طالب تغيب عن منزل ذويه

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

عثرت شرطة أم القيوين على طالب في أحد المتاجر كان قد تغيب عن ذويه مساء أمس بعد خروجه من المدرسة إذ توجه بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى أحد المساجد وظل فيه لغاية الساعة السابعة مساء وذلك بعدما صادرت منه إدارة المدرسة هاتفا كان معه وأبلغته بأنها سوف تخبر ذويه ما جعله يختبئ بالمسجد خوفا من معاقبة ذويه.



وأعرب العقيد عبيد علي بن فاضل نائب مدير إدارة مراكز الشرطة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين عن شكره وتقديره لأفراد الجمهور، على تعاونهم واستجابتهم السريعة، والتي ساعدت، وأسهمت في العثور على الطالب سعيد أحمد سالم الذي تغيب عن ذويه مساء أمس .

وأكد العقيد عبيد بن فاضل أن شرطة أم القيوين تلقت بلاغاً الليلة الماضية يفيد بتغيب الطالب المذكور منذ خروجه من المدرسة، وقامت الشرطة على الفور بتحريك الدوريات الأمنية للبحث عن الطالب المتغيب.

وأوضح أن تفاصيل الواقعة تعود الى أن الطالب كان يحضر معه الهاتف المتحرك إلى المدرسة بشكل دائم ويستخدم الهاتف أثناء الحصص الدراسية، حيث قامت إدارة المدرسة بمصادرة الهاتف عن الطالب وإبلاغ ولي أمره، ما أدى إلى تخوفه من الذهاب إلى المنزل، وغافل المعلمات واستطاع الخروج من المدرسة وقت انصراف الطلبة، وذهب باتجاه أحد المساجد القريبة من المدرسة وبقي فيه حتى الساعة السابعة مساءً، بعدها توجه إلى أحد المتاجر، وهناك عثر عليه أحد أصدقائه الذي كان برفقة والدته وقاموا بإبلاغ الشرطة فور عثورهم عليه .

وأشار العقيد عبيد علي بن فاضل أن والد الطالب لم يقم بإبلاغ الشرطة فور تغيب الطفل ولكن قام بالإبلاغ في وقت متأخر، مناشداً أولياء الأمور حسن رعاية ومتابعة أبنائهم، وتفهم المراحل العمرية، والتقلبات التي قد يمرون بها، والتعامل معها بحكمة وروية، وتوجيههم دون إخلال بالمبادئ والقيم التربوية الرشيدة.