محاكمة عصابة أسيوية بتهمة سرقة محتويات مركبة

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي عصابة من مكونة 3 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة محتويات مركبة قاموا بكسر زجاجها بواسطة مفك براغي وذلك أثناء توقفها في ساحة رملية بدبي، واستولى المتهمون على مفتاح المركبة و 4 دفاتر شيكات وهاتفين نقالين و جوازات سفر، إضافة إلى 3 بطاقات بنكية واكسسورات هواتف بقيمة 2000 درهم.

وأوضح مالك المركبة خلال إفادته في محضر النيابة أنه أوقف مركبته بساحة رملية مجاورة لمنزله، وتفاجاً بعد يومين عندما توجه ليستقل سيارته بوجود كسر في أحد نوافذها، وبتفتيشها تبين أن المحتويات التي وضعها في حقيبة سوداء وكان عبارة عن هواتف واكسسورات ودفاتر شيكات وجوازات سافر عائدة لعائلته تعرضت للسرقة.

وعلى الفور قام بالاتصال بالشرطة التي حضرت إلى موقع الحادث وشكلت فريق عمل لضبط المتهمين، وبالاستفادة من الأدلة تمكنت فرق التحريات من ضبط المتهمين الذي أقر إثنين منهم واقعة السرقة فيما رفض الثالث التهمة الموجهة له.