بالفيديو.. شرطة نسائية في أبوظبي لتعزيز سلامة طلاب المدارس

المصدر: البيان الإلكتروني

قدمت الدورية النسائية بمديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وضمن حملة "درب السلامة " النصائح والإرشادات للطلاب حول كيفية العبور الآمن وتعزيز سلامتهم.

وأوضح العقيد حمد عبد الله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة أن دوريات الشرطة النسائية تضم فريق من العناصر النسائية المؤهلة والمدربة تقوم بمهامها بمهنية وكفاءة واحترافية عالية تسهم بدور كبير في نشر الوعي الأمني بين أفراد المجتمع وتعزيز الطمأنينة والثقة والاستقرار المجتمعي.

وتسهم الشرطة النسائية في تنظيم حركة صعود ونزول طلاب المدارس من الحافلات المدرسية، وتعريفهم بالطريقة المثلى للصعود إلى الحافلة والنزول منها بطريقة آمنة حفاظاً على سلامتهم.

وقال إن للدورية دور كبير في تعريف الطلبة على طبيعة عملها، وتقديم التوعية الأمنية لربّات المنازل وتقدم خدمات شرطية متنوعة للمرأة والطفل.