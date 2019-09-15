يستوليان على 17.5 مليون درهم من حساب مالك الشركة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي آسيوي 39 عاماً يعمل مدير "علاقات عامة" في أحد البنوك وعربي 46 عاماً "مدير إدارة شركة " إلى محكمة الجنايات في دبي بتهمة سرقة 17 مليون 520 ألف درهم، وذلك بتزويرهم في رسالة طلب فتح حساب شخصي "حساب توفير أونلاين" للمجني عليه "رجل أعمالي عربي" ووضع رقم هاتف وبريد إلكتروني خاص بهم لتفعيل الخدمة إلكترونياً.

وأشارت تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثاني استغل وظيفته كونه مدير إدارة في شركة المجني عليه ومدير مكتبه ومكلف بمتابعة حساباته في البنوك قام بتزوير في طلب رسالة فتح حساب شخصي إلكتروني لصاحب الشركة بالتواطؤ مع المتهم الثاني موظف في البنك بتغير رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المسجل في الحساب السابق لتفعيل الحساب إلكترونياً دون أن يشعر مالك الشركة.

وتمكن المتهم الثاني lk تفعيل خدمة التحويل عبر شبكة الانترنت وقام بتحويل 17 مليون و520 ألف درهم في حسابه الشخصي وحساب زوجته عبر 55 عملية تحويل خلال 4 سنوات، وكان موظف البنك خلالها يخفي تفاصيل عمليات التحويل عن مديره المباشر، مستغلاً بذلك انشغال مالك الشركة المستمر وعدم متابعات حساباته المالية خصوصاً وأنه يمتلك العديد من الحسابات البنكية في الدولة.

ووجه المجني عليه مسؤولية ذلك لمدير فرع البنك الذي فتح فيه حسابه، وذلك لعدم التدقيق على عمليات التحويل الكبيرة التي تتم وعدم متابعته الأوراق التي تتطلب ذلك والتي يمكن اكتشاف عملية التزوير فيها بسهولة.