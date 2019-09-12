يحتال عليها بـ 194 ألفاً بوهم الزواج

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي شاباً عربياً 28 عاماً يعمل بوظيفة تنفيذي مبيعات إلى محكمة الجنايات بتهمة التهديد والسرقة والاحتيال لتهديده امرأة من نفس جنسيته بنشر صور مسيئة لها تحصل عليها من هاتفها الذي قام بسرقته مع بطاقتها الائتمانية بعد التعرف عليها عندما كانت تبحث عن سكن مناسب لاستقدام والديها، وأوهمها بأنه يريد الزواج منها وطلبها من والدها، ومن ثم استغل ثقته فيها وطلب منها أموالاً بحجة أنه تسبب في حادث دهس أحد الأشخاص والتعرض للسرقة فقامت بتحويل مبلغ 194 ألف درهم طلبتها من والديها وصديقاتها وأقاربها، وحينما رفضت تحويل المزيد من المبالغ لعدم تمكنها من توفيرها قام بتهديدها بنشر صورها.

تفاصيل

وأفادت المجني عليها في محضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهم بعد أن قامت بوضع إعلان للحصول على سكن لاستقدام والديها، فتواصلت معها امرأة وعرضت عليها مجموعة من الخيارات، وبعد ذلك تواصل معها الشاب وطلب منها مقابلته في أحد المطاعم، فتوجهت إلى لقائه وبدأ بالسؤال عن أحوالها الشخصية فأخبرته أنها تقيم بمفردها، وأن والدها يعمل في دولة خليجية، ممازحة إياه بأن يستغل الفرص في إشارة منها إذا كان يرغب في الزواج منها، وهو ما استغله المتهم ورسم عليه حيلته.

احتيال

وبعد أيام قليلة طلب المتهم من المجني عليها أن تغادر لدولتها لإتمام مراسم الزواج، وأخبرها بأنه سوف يلحق بها، وقام بحجز تذكرة لها من بطاقتها الائتمانية دون علمها، وبعد أن غادرت أخبرها بأنه مضطر للسفر بحكم عمله في أحد خطوط الطيران، وفور الانتهاء من عمله سوف يأتي لخطبتها بشكل رسمي وهو مالم يتم.