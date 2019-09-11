مدني عجمان يخمد حريقا شب في مستودع للمواد الغذائية

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

تمكنت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، أمس من إخماد حريق شب في مستودع للمواد الغذائية في منطقة النخيل، ونتج عن الحادث احتراق محتويات المستودع.

وأفاد العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز، أن الحريق شب عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ولم يسفر عن إصابات، مضيفاً أنه عند الانتهاء من عمليات السيطرة على النيران والتبريد تم تسليم الموقع للجهات المختصة للتعرف على أسباب الحريق.

وثمن جميرا جهود رجال الإطفاء وسرعة وصولهم لموقع الحريق والسيطرة عليه، للحد من وصول النيران إلى المباني المجاورة 'كما ناشد أصحاب محال المستودعات بعدم التخزين العشوائي في المستودعات وتكديس البضائع بطريقة غير صحيحة، والالتزام باشترطات الوقاية والسلامة تجنبا للحرائق.