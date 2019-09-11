شرطة أبوظبي تحبط عملية تسلل عمال إلى الدولة عبر منفذ بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

ضبطت شرطة أبوظبي تهريب 18 من العمال في شاحنة بمنفذ خطم الشكلة في مدينة العين من بينهم عدد من السيدات في محاولة تسلل غير مشروعة لدخول الدولة.

وكانت شرطة أبوظبي تلقت معلومة أمنية بوجود محاولة تسلل في المنفذ، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لضبط المتسللين.

وأشادت شرطة أبوظبي بتعاون الشركاء الاستراتيجيين وجهودهم المثمرة والتي أسهمت في الضبط، مؤكدة أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن، موضحة أن مثل هذه الحالات ينجم عنها مخاطر كبيرة، ترفع من حجم المهددات والجرائم قد تصل إلى حد القتل والسرقة والاعتداء، وأن الدولة تتخذ إجراءات صارمة حيالها.