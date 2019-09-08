غطس في البحر وهتك عرض امرأة

المصدر: دبي ــ سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي آسيوياً 32 عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض آسيوية استغل تواجدها مع صديقتها في البحر، حيث قام بملاحقتها ومضايقتها والتحسس على جسدها في المياه.

وفي تفاصيل القضية قالت المجني عليها إنها كانت برفقة صديقتها تسبح في البحر، وفوجئت بملاحقة المتهم لها ولصديقتها، وبدأ بمضايقتهما، وطلبت منه الابتعاد عنهما أكثر من مرة، إلا أنه لم يستجب لطلبها، فقام بالغطس في المياه وجاء إلى جانبها وتحسس مناطق العفة من جسدها، فصاحت بصوت عال فهرب المتهم، فقامت بملاحقته وطلبت المساعدة للقبض عليه، واستطاع أحد المارة تقييده حتى وصلت الشرطة.