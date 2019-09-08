يعتدي على امرأة ويهددها بالقتل إذا أبلغت الشرطة

المصدر: دبي ــ سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي شاباً عربياً 22 عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة تهديد سلامة الغير والسب وذلك بعد أن قام بالاعتداء بالضرب على امرأة في مقر سكنها والتلفظ عليه بكلمات خادشه للحياء وتهديدها بالقتل في حال أبلغت الشرطة عن الواقعة.

وقال المجني عليها خلال إفادتها في التحقيقات أن المتهم دخل سكنها وقام بضربها في أماكن متفرقة من جسدها مما سبب لها كدمات تطلب الشفاء منها عشرين يوماً، وحين طلبت منه المغادرة بدأ في التلفظ عليها فهربت من قبضته وتوجهت إلى دورة المياه، وطلبت من العاملة المنزلية الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الواقعة، ولكن المتهم رد عليها بأنها لو أبلغت الشرطة سوف يقتلها وسوف يجعل أبناءها أيتاماً، وبعد مغادرته للمسكن أبلغت الشرطة عن الواقعة والتي تمكنت من القبض عليه وتوجيه التهمة له والتي أقر بارتكابه لها.