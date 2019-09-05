شرطة الشارقة تتابع تحقيقاتها بشأن ملابسات حريق مرسى الزوارق

المصدر: البيان الإلكتروني

تتابع شرطة الشارقة تحقيقاتها بشأن ملابسات حادث حريق وقع يوم الثلاثاء الماضي بمرسى الزوارق بمنطقة اللية بالشارقة حيث التهمت النيران مركبا خشبياً.

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغا في العاشرة وسبع دقائق من مساء يوم الثلاثاء الماضي يفيد بوقوع الحادث بمنطقة مرسى الزوارق الواقع خلف مباني دائرة التنمية الاقتصادية حيث انتقلت على الفور الى الموقع المذكور عدد من دوريات الشرطة وفرق الانقاذ والدفاع المدني التي وصلت الى الموقع خلال اثنتي عشرة دقيقة من موعد البلاغ.

وتبين ان الحريق قد اندلع في مركب خشبي محمل بمجموعة كبيرة من السيارات السكراب وبراميل الديزل حيث باشرت الفرق المختصة عملياتها في أجلاء الأشخاص المتواجدين بالموقع وتأمين سلامتهم، وإطفاء الحريق الذي لم تستغرق عملية إطفائه سوى وقت قصير، مما أدى للسيطرة في عدم انتقال آثاره لمراكب أخرى وتبعه عمليات التبريد ما أدى الى انبعاث سحابة كثيفة من الدخان نتيجة احتراق المركبات وعبوات الديزل دون وقوع أي إصابات بين الأشخاص.