تأجيل محاكمة الصحفي قاتل زوجته إلى أكتوبر

المصدر: دبي ــ سعيد الوشاحي

أجلت محكمة استئناف دبي، جلسة الاستماع في قضية الصحفي البريطاني قاتل زوجته والذي غاب عن الجلسة وحضر محاميه إلى 23 أكتوبر المقبل.

وظهرت في الجلسة الماضية بوادر لإطلاق سراح الجاني بعد قضائه عامين في السجن وذلك لوفاة والد المغدورة الذي كان رافضاً للتنازل، وبذلك يبقى الحق العام خصوصاً بعد تنازل ابنيها في جلسات سابقة.

وتعود تفاصيل القضية وفق اعترافات الجاني إلى حدوث مشادة كلامية بين الصحفي وزوجته المغدورة بسبب رغبته في الانتقال من الفيلا التي يقيمان فيها، والانتقال إلى شقة من أجل تقليص النفقات، لكنها رفضت واحتدت مما استفزه ودفعه لقتلها بمطرقة.

وكانت محكمة أول درجة قد نظرت القضية، وأصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات على المتهم، ثم غلظت محكمة الاستئناف الحكم ليصل إلى 15 سنة قضى منها سنتين.