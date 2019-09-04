تعاونية الاتحاد تكشف تفاصيل الحادث المنتشر عبر مواقع التواصل

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

أفادت جمعية الاتحاد التعاونية أن الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقع مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2019.

وأوضحت أنه عبارة عن حادث تصادم بين عدة مركبات داخل مواقف فرع أم سقيم التابع لتعاونية الاتحاد، موضحة أنه لا توجد إصابات أو خسائر بشرية، ووصلت على إثرها دورية شرطة دبي وتعاملت مع الموقف للاطمئنان على سلامة المتواجدين من رواد التعاونية وضمان انسيابية حركة سير المركبات.