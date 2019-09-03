قصة طفل مواطن أنقذ زملاءه من احتراق حافلة

المصدر: البيان الالكتروني

نحج الطفل المواطن خليفة عبد الله الكعبي في انقاذ زملائه بعد احتراق باصهم المدرسي بمدينة كلباء بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، بسرعته ويقظته العالية في التعامل مع حريق الحافلة، وتمكن من اخراج زملائه من الحافلة خلال 4 ثوان قبل ان تتعرض للانفجار.

وقال الكعبي ان سائق الحافلة كان في حالة ارتباك شديد، مضيفاً انه استطاع إخذ هاتف السائق وتمكن من ابلاغ الشرطة في الوقت المناسب.

وتمت السيطرة على الحريق خلال لحظات بجهود شرطة الشارقة وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفي تأمين سلامة جميع طلاب ونقلهم بأمان إلى مدرستهم بعد أن تعرضت الحافلة التي تقلهم للحادثة.