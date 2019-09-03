بالفيديو.. احتراق حافلة مدرسية في كلباء ولا إصابات

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت جهود شرطة الشارقة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني في تأمين سلامة جميع طلاب إحدى مدارس مدينة كلباء بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة ونقلهم بأمان الى مدرستهم بعد أن تعرضت الحافلة التي تقلهم لحادث حريق.

وتمت السيطرة على الحريق خلال لحظات بعد أن انتبه سائق الحافلة لوجود دخان ينبعث من أسفل الحافلة وقام على الفور بإخلاء الحافلة من الطلاب والاتصال بمركز شرطة مدينة كلباء.

وسارع المركز على الفور بتوجيه عدد من دوريات الشرطة والدفاع المدني إلى موقع الحافلة حيث تعاملوا مع الحادث وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومتابعة نقل الطلاب إلى مدرستهم دون أن يتعرض أي منهم لأذى.