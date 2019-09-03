يزوّر محررات رسمية للحصول على بطاقة ائتمانية

المصدر: دبي - البيان

وجهت النيابة العامة في دبي تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله وتقليد ختم رسمي لجهة حكومية بهدف الحصول على بطاقة ائتمانية لآسيوي مندوب مبيعات بأحد البنوك، حيث قام المتهم بتزوير شهادة راتب مؤسسة حكومية في الشارقة تحمل شعار المؤسسة وتوقيعها وختمها، وتزوير صورة إقامة وبطاقة هوية مع آخر هارب بهدف الحصول على بطاقة ائتمانية لشخص مجهول.

وفي تفاصيل القضية التي نظرتها النيابة العامة، أمس، اتهمت فيها مندوب المبيعات 40 عاماً بتهمة التزوير بهدف الحصول على بطاقة ائتمانية لشخصية مجهولة قام بتزوير وثائق رسمية لها منها بطاقة الهوية وشهادة راتب وإقامة سارية في الدولة، ولكن حيلته لم تنطلِ على موظف البنك المختص الذي شك في إجراءات المعاملة.