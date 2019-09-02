مندوب يزور وثائق لشخصية مجهولة للحصول على بطاقة ائتمانية

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

وجهت النيابة العامة في دبي تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله وتقليد ختم رسمي لجهة حكومية بهدف الحصول على بطاقة ائتمانية لآسيوي يعمل مندوب مبيعات، حيث قام المتهم بتزوير شهادة راتب مؤسسة حكومية في الشارقة تحمل شعار المؤسسة وتوقيعها وختمها، وتزوير صورة إقامة وبطاقة هوية مع آخر هارب بهدف الحصول على بطاقة ائتمانية لشخص مجهول.

وفي تفاصيل القضية التي نظرتها النيابة العامة اليوم اتهمت فيها مندوب مبيعات (40 عاما) يعمل في أحد البنوك بتهمة التزوير بهدف الحصول على بطاقة ائتمانية لشخصية مجهولة قام بتزوير وثائق رسمية لها منها بطاقة الهوية وشهادة راتب وإقامة سارية في الدولة، ولكن حيلته لم تنطل على الموظف الذي بدأ في استكمال إجراءات المعاملة، حيث شك في الوثائق، وبمخاطبة الجهات تبين أن الرقم الموحد لشخص آخر وجنسية مختلفة، ورقم التأشيرة غير مقيد باسم، كما نفت الجهة التي سجل اسمه موظفاً لديها عدم معرفتها ببيانات الشخص أو صدور شهادة الراتب المذكورة.