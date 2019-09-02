ضبط سائق متهور يقود مركبته بسرعة 225 كم في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

ضبطت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين سائقا متهورا يقود مركبته بطيش وتهور وسرعة جنونية بلغت 225 كم في الساعة على شارع الشيخ زايد بأم القيوين ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر على الشارع.

وأشارت إدارة المرور والدوريات إلى أنه تم ضبط وإحضار سائق المركبة على الفور وتم حجز المركبة إثر المخالفة المرتكبة من قبل السائق، حيث تبلغ السرعة المقررة لشارع الشيخ زايد بأم القيوين 100 كم في الساعة.

ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بقانون السير والمرور والتقيد باللوائح والإرشادات التي وضعت لحماية مستخدمي الطريق، وعدم تجاوز السرعات المقررة وارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.