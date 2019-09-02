يقيدان حارساً في الحمام ويسرقان 35 ألف درهم

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات آسيويين 22 و27 عاماً بثلاث تهم تتعلق الأولى بحرمان شخص من حريته بغير وجه قانوني وجناية السرقة بالإكراه وإتلاف مال، وذلك بعد أن أقدم المتهمان على مداهمة إحدى الشركات وتقييد حارس الأمن ووضعه في دورة المياه ومصادرة هواتفه النقالة، وسرقة مبلغ 35 ألف درهم من خزانة الشركة، وإتلاف الأبواب والخزانات التي قدرت قيمة أضرارها بـ 10 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن تلقت شرطة دبي بلاغ من أحد الموظفين عثر على حارس الشركة أثناء توجهه صباحاً إلى مقر العمل مقيداً على كرسي في دورة المياه، ويعاني من جروح بسيطة ناجمة عن مقاومته للمتهمين، حيث انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ واستمعت إلى إفادة الحارس الذي قيد بعد تهديده بالطعن من قبل المتهمين الذين صادروا هاتفه وسرقوا أموالا من خزائن الشركة وفروا هاربين.