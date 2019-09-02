يلاحق طفلة إلى منزلها ويهتك عرضها بالإكراه

المصدر: دبي ــ سعيد الوشاحي

وجهت النيابة العامة في دبي تهمتي هتك عرض طفلة بالإكراه لعامل نظافة آسيوي 23 عاماً وانتهاك حرمة ملك الغير بدخول شقة بدون إذن صاحبها، وذلك بعد أن أقدم على ملاحقة طفلة 11 عاماً في المصعد ودخلها مع إلى مقر سكنها بدون إذن ووضع يده على أماكن حساسة في جسدها بالقوة.

وفي تفاصيل القضية التي أحالتها النيابة العام إلى محكمة الجنايات كانت والدة الطفلة برفقة ابنتها في حوض السباحة في البناية التي تقطن بها، وبعد ذلك أرسلت الطفلة لتناول وجبتها، وأثناء ركوبها في المصعد تفاجأت بوجود عامل النظافة إلى جانبها، والذي غافلها بدخوله الشقة خلفها وأوصد الباب، ثم توجه نحوها وجرها بقوة ليتحسس على جسدها ويقبلها، وطلب منها بعد ذلك التواصل معه ولكنها رفضت، فقام بتدوين رقم هاتفه على يدها، وبينما كان يهم بالمغادرة سمعت الطفلة صوت الجرس فهرعت وفتحت الباب فكانت والداتها التي تساءلت عن سبب دخوله إلى الشقة، فأجابها أن الطفلة أبلغته بوجود عطل في باب البلكونة، ولكنها شكت في أمره وبادرت بالاتصال في الشرطة التي ألقت القبض عليه، واعترف بأفعاله التي ذكرتها الطفلة في محضر البلاغ.