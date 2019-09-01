رجل أعمال يهتك عرض شابة باحثة عن عمل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي رجل أعمال آسيوياً (47 عاماً) إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال حاجة شابة عربية الجنسية إلى العمل، والاعتداء عليها في غرفة بمكتبه بعد أن طلبها للمقابلة في الساعة العاشرة ليلاً، حيث اعتدى عليها بعد أن أحكم قفل باب مكتبه وهتك عرضها بالقوة، ومنحها بعد ذلك مالاً لعدم الإبلاغ عن الواقعة التي سلبت فيها بكارتها على حد قولها.

وفي تفاصيل القضية التي نظرتها النيابة العامة أمس أشارت أوراق القضية التي أحالتها إلى محكمة جنايات دبي إلى أن المجني عليها دخلت إلى الدولة وبحثت عن عمل في المطاعم والتحقت بالمطعم الذي يملكه المتهم مدة شهرين لكن استغنوا عنها بسبب عدم حصولها على إقامة عمل نظامية، فواصلت البحث عن عمل والتحقت بمطعم آخر مدة 3 أشهر ثم فصلت أيضاً لنفس السبب.

وأوضحت في محضر الإفادة أنها بعد أن فقدت أمل الحصول على وظيفة أخرى بسبب عدم الحصول على إقامة في الدولة، عادت تطلب العمل من نفس المطعم الأول فوافق المتهم على توظيفها براتب شهري قدره 2000 درهم، وطلب منها أن تقابل شخصاً آخر في مكتب تابع له في نفس البناية التي يقع فيها المطعم في العاشرة ليلاً، وأوضحت أنه قابلها على باب المكتب وطلب منها الدخول وأغلق الباب، وعندما سألته عن السبب اقترب منها وأخذها إلى غرفة صغيرة واعتدى على بكارتها.

وأضافت إنها أصيبت بنوبة بكاء لما ألم بها، وعندها شعر المتهم بالخوف فأعطاها مبلغاً من المال حتى لا تخبر أحداً وأنه سوف ينهي إجراءات زواجها في أقرب وقت ممكن، ولكن ذلك لم ينطل عليها فعادت إلى المسكن وأخبرت صديقتها بتفاصيل الواقعة ومن ثم قابلت أحد الموظفين في المطعم وأخبرته بما حدث فساعدها على إبلاغ الشرطة التي سارعت في إلقاء القبض على المتهم.