وفاة 4 وإصابة 3 إخوة مواطنين في حادث سير بالسعودية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

توفيت أمس مواطنة وزوجها السعودي وابنهما والخادمة، فيما أصيب ثلاثة إخوة إصابات متوسطة إثر حادث سير وقع بعد منتصف الليل يوم أمس قرب منطقة الطويلة في الأحساء بالمملكة العربية السعودية.

وعلى الفور تولت فرق الإسعاف وإدارة الطوارئ والكوارث وهيئة الهلال الأحمر السعودية نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الملك فهد في الهفوف وباشر الأطباء إسعاف المصابين.

وبحسب المعلومات الأولية فقد توفيت فاطمة المنصوري وزوجها السعودي وابنهما والخادمة، وبينما أصيب ثلاثة إخوة مواطنين بإصابات متوسطة وهم ناجي وشيخة وحميد صالح الهمامي وتقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة.